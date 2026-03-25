Zubimendi: "Aquí no es habitual jugar con dos pivotes pero pudo jugar junto a Rodri"

Así, lo indicó el jugador del Arsenal durante un acto de patrocinio celebrado este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, aunque remarcó que, de hacerlo, sería compartir minutos con un futbolista "de talla mundial".

"Sí, me imagino que sí somos compatibles. En la selección no es habitual jugar con dos pivotes puros pero jugar con Rodri sería hacerlo con alguien de talla mundial, un Balón de Oro", narró.

Sobre la curiosidad de compartir esta convocatoria con cuatro porteros, Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan García, normalizó dicha circunstancia, a la vez que aclaró que no existe ninguna polémica dentro del equipo.

"A mi me parece bien. En otros puestos también se ha hecho. Hay una gran exigencia. Es más ruido de fuera que lo que hay aquí. Estamos muy contentos", apostilló.

Cuestionado por su experiencia esta temporada en Inglaterra y sobre su fortaleza respecto a la liga española, no se mostró claro a la hora de decantarse por una u otra tras los recientes resultados en la Liga de Campeones: ""No tengo una respuesta clara. En la primera fase fue más de los equipos ingleses y ahora los españoles. Esto va de ganar la Champions".

Por último, pese a las bajas que afectan al combinado nacional, Zubimendi no se mostró preocupado y elogió la calidad de los jugadores españoles a pocos meses de la disputa del Mundial 2026.

"Aquí en España tenemos grandes jugadores. Cuando se acerque el Mundial tendremos esa preocupación pero ahora no se nota tanto", concluyó.