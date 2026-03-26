La 'nueva' campeona de África examina el proyecto mundialista de Beccacece

Arropada por miles de compatriotas que decantarán la localía hacia la Tri, la selección ecuatoriana afronta el viernes, contra Marruecos, y cuatro días después en Países Bajos, ante el equipo de Ronald Koeman, sus dos últimas pruebas antes del Mundial 2026, para lo que Beccacece ha convocado una amplia plantilla, remodelada antes de llegar a Madrid por las lesiones de Leonardo Campana y Patrik Mercado.

Un problema en los isquitibiales dejó fuera del delantero de los New England Revolution estadounidense, sustituido por Elías Legrende, el joven atacante del Rennes francés que ya destacó en el pasado Sudamericano sub-17, mientras que más grave es la lesión de Mercado, que probablemente se perderá el Mundial.

Mercado, mejor jugador de la Liga ecuatoriana y anunciado el 26 de febrero como el primer fichaje del Sevilla para la próxima temporada, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el pasado domingo. Podría perderse el Mundial y su contratación por el club hispalense queda supeditada a que pase con éxito el reconocimiento médico.

Con una veintena de jugadores con plaza fija, el partido ante Marruecos, como el de Países Bajos, es una buena oportunidad para que el entrenador argentino decida los seis que completarán la nómina mundialista, con la idea de que haya tres futbolistas por puesto. Jugadores como José Hurtado (Bragantino portugués), Jackson Porozo (Tijuana), Jeremy Arévalo (Stuttgart), Jordy Caicedo (Huracán), Janner Corozo (Liga de Quito) o el propio Elías Legrende (Rennes) están ante el examen decisivo.

Para Marruecos todo son novedades. El conjunto norteafricano se presenta en Madrid como campeón de África, después de que el Comité de Apelación de la Confederación Africana considerase 'incomparecencia' el amago de retirada de los jugadores de Senegal en la final, tras pitarles un penalti en contra en el último minuto.

La decisión, recurrida ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, es controvertida, porque los senegaleses volvieron minutos después al terreno de juego, el madridista Brahim falló el penalti y Pape Gueye dio el triunfo a los leones del Teranga en la prórroga.

Con todo, no rebaja el potencial de un conjunto dispuesto a ser protagonista en el Mundial, que muestra un bloque compacto y al que, ni siquiera la traumática salida de Walid Regragui, el técnico que los llevó a la semifinal de Catar 2022, a tres meses del Mundial, ha supuesto un trauma. Su sustituto, Mohammed Ouhabi, llega al cargo avalado por el título mundial sub-20.

Nacido en Bruselas y formado en el fútbol belga, este profesor al que el fútbol le sirvió para ganar confianza y la docencia para entender mejor a sus jugadores, se ha ganado el puesto en la absoluta tras completar un sub-20 de ensueño, con victorias incluidas sobre España (2-0), Brasil (1-2), Francia en semifinales (1-1 y 5-4 penaltis) y Argentina en la final (2-0).

'Mo' quiere llevar la presión alta y las rápidas transiciones a la selección mayor y se presenta en Madrid con una nómina de estrellas que incluyen al madridista Brahim Díaz, a Achraf Hakimi (PSG), Abde (Betis) o Yassir Zabiri, autor de los dos tantos en la final del sub-20 frente a Argentina.

Marruecos: Bono; Hakimi, Baouf, Diop, Mazraoui; El Khannouss, Saibari, El Aynaoui; Ez Abde, El Kaabi, Brahim Díaz. Seleccionador: Mohamed Ouahbi.

Ecuador: Galíndez; Ordóñez, Pacho, Hincapié, Estupiñán; Alan Franco, Caicedo, Yeboah, Vite; Plata, Valencia. Seleccionador: Sebastián Beccacece (ARG).