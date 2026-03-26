Mil agentes para la seguridad del partido de fútbol Marruecos-Ecuador en el Metropolitano

El operativo, diseñado por la Delegación del Gobierno en Madrid, estará formado en esta ocasión por agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Municipal de Madrid, servicios de protección y emergencias, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol.

La Delegación recuerda a todos los asistentes que no está permitido el acceso al estadio con objetos voluminosos o peligrosos, ni con armas, pirotecnia, botellas de vidrio o alcohol.

Asimismo, los agentes no permitirán la entrada a aquellas personas que presenten síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol o drogas.

Para agilizar el trabajo de los agentes, se recomienda acudir con antelación suficiente para pasar los controles de seguridad establecidos.