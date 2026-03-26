Sanabria resalta el compromiso y la "emoción" de Paraguay por su retorno al Mundial

"Creo que es una emoción muy grande poder vivir estos momentos, sobre todo después de varios años en los que veíamos que no salían las cosas, pero también lo vivimos con mucha responsabilidad", dijo Sanabria en una conferencia de prensa desde Atenas, donde Paraguay se enfrentará el viernes a Grecia en un partido amistoso.

El atacante del Cremonese italiano añadió que están trabajando "día a día para dar lo mejor" y ofrecer una "buena imagen" .

Sanabria, el máximo goleador de su selección en las eliminatorias suramericanas con cuatro anotaciones, subrayó que jugar un Mundial ha sido un "sueño" para él desde que ingresó de niño a la escuela de fútbol San Toñito, en su natal San Lorenzo, una ciudad ubicada en la zona central de Paraguay.

"La verdad es que es un sueño para mí el poder estar viviendo esto, el hecho también de poder vestir esta camiseta es motivo de orgullo, de representar al país", indicó el ariete.

La Albirroja disputó su último Mundial en Sudáfrica 2010 y ahora se alista para su regreso a la máxima cita, donde debutará frente a Estados Unidos el próximo 12 de junio.