Yuri y Vivian vuelven a un grupo sin los Williams, Paredes ni Prados

Tampoco estuvieron a las órdenes de Ernesto Valverde los internacionales Unai Simón y Aymeric Laporte, concentrados con la selección absoluta, ni Selton Sánchez, que se encuentra con la sub-19 para los partidos de la Ronda Élite frente a Eslovenia, Finlandia y Países Bajos programados en Benidorm.

Quien finalmente no viajó con su selección es Iñaki Williams. El capitán acabó con "molestias físicas" el partido del pasado domingo contra el Real Betis y, tras acordarlo el Athletic y la Federación de Ghana, el delantero "continuará con su proceso de recuperación en Lezama".

Por su parte, Nico acumula ya casi un mes y medio de trabajo de su nuevo tratamiento para mitigar la pubalgia y podría estar disponible para la visita del 5 de abril al Getafe.

Una cita para la que tampoco está descartado Paredes, que ayer trabajó por primera vez en el exterior, aunque con zapatillas, después del fuerte golpe que sufrió en la semifinal de Copa hace tres semanas. Egiluz y Maroan, con varias semanas de trabajo con el grupo tras restablecerse de sus lesiones de rodilla, tienen también opciones de estar a disposición de Valverde para Getafe.

La única baja segura para el Coliseum es la de Beñat Prados, como también está confirmada el alta de Yeray Álvarez. El defensa vizcaíno finaliza el 2 de abril, el jueves de la próxima semana, la sanción de diez meses que le impuso la UEFA por la ingesta de una sustancia prohibida en un medicamento preventivo contra la caída del cabello.

Los futbolistas del Athletic completarán la última sesión de la semana mañana viernes a partir de las 10.30 horas antes de disfrutar del fin de semana libre aprovechando el parón liguero por la ventana FIFA.