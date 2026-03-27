Apelación rechaza el recurso del Real Madrid y mantiene un partido de sanción a Valverde

El club blanco solicitó la revocación de la sanción y alegó que el acta arbitral incurre en error material manifiesto, al afirmar que la acción de Valverde se produjo "sin estar a distancia de ser jugado", y también "falta de coherencia y contradicción" en la resolución del Comité de Disciplina que impuso el castigo y que señaló que "la acción se produjo con ocasión del juego", al contrario que el acta arbitral.

Para Apelación, "se trata de una acción de ejecución muy rápida en la que el jugador llega tarde a la disputa, produciéndose el contacto en una zona distinta a aquella en la que se encontraba el balón en ese instante" y que "por tanto, no puede apreciarse la existencia de un error material manifiesto en el acta arbitral".

En su opinión, con una interpretación estrictamente literal del contenido del acta, y siguiendo el criterio del TAD (...) , la conducta de Valverde encajaría más en el apartado segundo del artículo 130, "al tratarse de una acción realizada sin posibilidad de disputar el balón, lo que conllevaría una consecuencia sancionadora más gravosa" (de uno a tres partidos).

"Sin embargo, el análisis de la prueba videográfica permite matizar dicha conclusión. Aunque la acción se produce con uso de fuerza excesiva y el balón no se encuentra a distancia inmediata de ser jugado en el momento del impacto, lo cierto es que la misma tiene lugar en el contexto de una jugada en curso, como consecuencia directa de un lance del juego", añade.

El comité insiste en que no puede apreciarse la existencia de un error material manifiesto en el acta arbitral, porque el balón no estaba a distancia de ser jugado en el momento concreto del golpeo, pero concluye que esa circunstancia "no impide que, atendiendo al conjunto de la acción y a su desarrollo, deba entenderse que la conducta se produce con ocasión del juego y como consecuencia directa de un lance del mismo".

Por ello "procede confirmar que la acción descrita se incardina adecuadamente en el tipo infractor previsto en el citado artículo 130.1, sin que resulte procedente su encaje en otro precepto distinto" y desestima el recurso del Real Madrid.

Fede Valverde fue expulsado en el minuto 77 del encuentro jugado en el Santiago Berbabéu (3-2) el pasado día 22 por la entrada sobre Alex Baena en el centro del campo, según el acta del colegiado José Luis Munuera Montero por "dar una patada a un adversario, sin estar (el balón) a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva".