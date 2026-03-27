Duelo de vecinos para redimirse

Los de José Juan Romero, lastrados por las bajas, persiguen acercarse a los 50 puntos de la salvación para aspirar a cotas mayores, mientras que los de Sergio González llegan con la esperanza de volver a mostrar fuera de casa la buena cara que evidenció hace dos jornadas en el debut del técnico cuando ganó en Miranda de Ebro.

El Ceuta recibe al Cádiz con la única intención de salir de los 44 puntos en los que lleva anclado hace tres jornadas y lo hace tras el contundente tropiezo del pasado sábado ante el Leganés (5-2), que se sumó a las derrotas con el Deportivo de la Coruña (1-2) y Las Palmas (4-0).

Las bajas volverán a ser un quebradero de cabeza para el técnico ceutí, que no podrá contar con casi la totalidad de su centro del campo titular por las ausencias de Rubén Díez, en fase de recuperación de una operación en el tobillo, y Marino, por sanción por acumulación de amonestaciones.

A estas ausencias hay que unir la del mediapunta Kuki Zalazar, que se pierde su quinto encuentro seguido por una microrrotura fibrilar en el isquiotibial, el delantero Marc Domenech, en la fase final de su recuperación de un pinchazo en el muslo, y el lateral Anuar, que lleva más de un mes sin jugar.

El único que volverá a entrar en la convocatoria es el centrocampista Campaña, que se ha perdido los últimos partidos por unas molestias musculares.

Por su parte, los cadistas buscan la imagen mostrada en Miranda de Ebro, donde rompieron una racha negativa de ocho encuentros seguidos sin vencer que acabó con el anterior entrenador, el destituido Gaizka Garitano.

Sin embargo, el triunfo frente al Mirandés (0-2) resultó un espejismo la pasada jornada, en la que el Málaga dio un paseo militar al ganar por 0-3 sobre el césped del rebautizado estadio JP Financial, lo que desató de nuevo el desánimo en el entorno del conjunto gaditano.

La distancia con los puestos de descenso aún es cómoda para el Cádiz, pero no deben descuidarse los pupilos de González si no quieren verse envueltos en un lío al final de la temporada.

El conjunto gaditano tiene una baja importante en el centro del campo, al ausentarse el maliense Moussa Diakité por convocatoria con su selección. El africano ejerce de pivote defensivo en la medular y Sergio González tendrá que afinar la elección de su sustituto en un puesto que durante toda la temporada ha tenido dueño.

Las opciones podrían pasar por darle esos galones a su acompañante más habitual en la temporada, Sergio Ortuño o quizá por alinear desde el inicio a Joaquín González en la posición de volante para intentar dotar de equilibrio a la medular del Cádiz en un campo difícil y en el que el rival se ha hecho fuerte, sin descartar que jueguen los dos juntos.

AD Ceuta: Guille Vallejo; Redru, Matos, Carlos Hernández, Diego González; Youness, Bassinga o Campaña, Bodiger, Konrad; Koné y Marcos Fernández.

Cádiz: David Gil; Carcelén, Kovacevic, Recio, Climent; Joaquín, Ortuño, Suso, Ocampo; Diarra y García Pascual.