El duelo PSG-Liverpol / Real Madrid-Bayern abrirá las semifinales

El otro partido de ida, que disputarán Barcelona o Atlético de Madrid y Sporting de Portugal o Arsenal, se jugará el miércoles 29 también a las 21.00 CET.

La vuelta, como es tradicional, cambia de orden. El martes 5 de mayo se disputará el encuentro en Lisboa o Londres ante el Barcelona o el Atlético, y el miércoles 6 el partido en Madrid o Múnich ante PSG o Liverpool.

Los cuartos de final comenzarán con la ida el martes 7 de abril con los partidos Sporting-Arsenal y Real Madrid-Bayern Múnich, y el miércoles 8 se jugarán los encuentros Barcelona-Atlético de Madrid y PSG-Liverpool, mientras que la vuelta tendrá lugar el martes 14 en el Metropolitano y Anfield y el miércoles 15 en el Emirates londinense y el Allianz Arena muniqués.