Rayo Vallecano-AEK de Atenas, declarado de alto riesgo

El Ministerio del Interior recordó que esta declaración obliga a los clubes a adoptar medidas de adicionales, como la prohibición de la venta de entradas presenciales el día del partido, la delimitación de un espacio seguro para la afición visitante y el control reforzado de los accesos a los pabellones o estadios.

También que las fuerzas de seguridad amplían sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.

En el caso de los partidos internacionales, la Policía Nacional mantiene contactos con las autoridades policiales de los países de procedencia de los equipos para valorar el número de hinchas desplazados y sus posibles antecedentes violentos.