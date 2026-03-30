Argentina, a mejorar ante Zambia para despedirse de su público con buena imagen

El encuentro entre el vigente campeón del mundo y el conjunto africano tendrá lugar en el estadio La Bombonera, hogar del club Boca Juniors, y se convertirá en un examen mucho más exigente de lo planeado, ya que el 2-1 ante Mauritania -115 en el ranking FIFA- encendió la preocupación de un público que llega al Mundial ilusionado con el bicampeonato.

En un partido con muchas sustituciones y un clima casi de entrenamiento, el conjunto celeste y blanco se adelantó con facilidad a través de los goles de Enzo Fernández y Nicolás Paz, pero lo que parecía pronosticar una goleada se disipó hacia un partido anodino en el que Mauritania perdió el miedo y complicó a la defensa local.

El descuento llegó al final por medio de Jordan Lefort, tras varias paradas del portero Emiliano 'Dibu' Martínez.

Terminado el encuentro, que reemplazó a la Finalissima ante España tras su cancelación, el entrenador argentino, Lionel Scaloni, reconoció el mal juego del equipo y el propio Martínez bromeó sobre el encuentro suspendido ante los europeos: "Menos mal, porque si jugábamos así perdíamos".

Una vez suspendido el choque en Catar ante la 'Roja' por la guerra en Oriente Medio y confirmada la cancelación ante la imposibilidad de pactar una sede alternativa, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pactó un amistoso para el 31 de marzo ante Guatemala, que finalmente fue impedida por una reglamentación de FIFA que prohíbe a un seleccionado jugar en dos continentes diferentes durante la misma fecha.

La AFA reaccionó rápido y programó los partidos ante Mauritania y Zambia para que el equipo pudiera continuar los ensayos previos a la cita mundialista, algo que desató críticas entre la afición y el periodismo especializado por la ausencia de rivales de peso en la recta final de la preparación para la competición, que se celebrará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Zambia se ubica en el puesto 91 del ranking FIFA y, al igual que Mauritania, fue apartada en las instancias iniciales de las eliminatorias africanas para el Mundial 2026.

Más allá de la preparación para la competición, el duelo de este martes tendrá un condimento extra, ya que podría ser el último de Lionel Messi con la celeste y blanca en el país, aunque la afición espera poder darle una despedida definitiva en casa tras el Mundial.

. Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Thiago Almada, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

. Zambia: Willard Mwanza; Dominic Chanda, Owen Mwamba, Fredrick Mwinanzi, Kondwani Chiboni; Obino Chisala, David Simukonda, Given Kalusa; Chanka Zimba, Patson Daka y Fashion Sakala.