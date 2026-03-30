Fútbol Internacional
30 de marzo de 2026 - 08:55

Balde y Kounde realizan parte del entrenamiento con sus compañeros

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Sant Joan Despí (Barcelona), 30 mar (EFE).- Los laterales Alejandro Balde y Jules Kounde, que afrontan el último tramo de recuperación de sus respectivas lesiones musculares, han completado parte del entrenamiento que el Barcelona ha realizado este lunes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Por EFE

Tras unos días de descanso, el primer equipo azulgrana ha regresado a los entrenamientos todavía sin sus jugadores internacionales, que siguen concentrados con sus respectivas selecciones. También han completado la sesión los futbolistas del filial Tommy Marqués, Álvaro Cortés y Emilio Bernad.

El técnico Hansi Flick no ha podido contar con la participación de los lesionados Frenkie de Jong, Andreas Christensen y Raphael Dias 'Raphinha', que estará cinco semanas de baja después de sufrir una lesión muscular con la selección de Brasil.

El primer equipo azulgrana volverá a ejercitarse este martes para seguir preparando el próximo duelo de LaLiga EA Sports que disputará el sábado contra el Atlético de Madrid.