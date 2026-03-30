Balde y Kounde realizan parte del entrenamiento con sus compañeros

Tras unos días de descanso, el primer equipo azulgrana ha regresado a los entrenamientos todavía sin sus jugadores internacionales, que siguen concentrados con sus respectivas selecciones. También han completado la sesión los futbolistas del filial Tommy Marqués, Álvaro Cortés y Emilio Bernad.

El técnico Hansi Flick no ha podido contar con la participación de los lesionados Frenkie de Jong, Andreas Christensen y Raphael Dias 'Raphinha', que estará cinco semanas de baja después de sufrir una lesión muscular con la selección de Brasil.

El primer equipo azulgrana volverá a ejercitarse este martes para seguir preparando el próximo duelo de LaLiga EA Sports que disputará el sábado contra el Atlético de Madrid.