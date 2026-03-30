Dzeko desafía a sus "amigos" italianos

Muchas cosas unen a Dzeko con Italia. El veterano delantero de 40 años, fundamental en la selección como demostró en la semifinal ante Gales con el tanto que permitió los penaltis, dejó grandes momentos de su carrera en el país al que ahora se enfrenta por un puesto en el Mundial.

De hecho, como jugador del Roma, equipo en el que militó cinco temporadas y media, rubricó su campaña más prolífica: 29 goles en Serie A; 39 entre todas las competiciones.

Pasó al Inter en 2021 y con los 'nerazzurri' ganó dos Copas de Italia y dos Supercopas de Italia. En 2025, tras dos años en el Fenerbache turco, firmó por la 'Fiore', aunque no fue el regreso soñado a Italia.

En esos años, se enfrentó a muchos de los que serán sus rivales. Con algunos como Dimarco, Barella, Bastoni, Frattesi, Cristante, Mancini o Calafiori compartió vestuario.

"Me encanta el fútbol italiano, he vivido allí casi nueve años y me lo he pasado de maravilla", comentó este lunes en rueda de prensa.

"Vi a Gattuso en Florencia, en el Fiorentina-Milan de enero. Nos saludamos, nos abrazamos y le dije: 'Míster, espero verte en Bosnia'. Él respondió: 'Yo también'. Y aquí estamos, nos enfrentaremos en un partido sin duda muy importante para ambos países. Italia es un país en el que tengo muchos amigos y, sin duda, antes y después del partido habrá mucho respeto", añadió.

Conocer de primera mano el fútbol italiano no es el único motivo por el que Dzeko respeta al país transalpino. La 'Azzura' fue la primera selección en acudir a Bosnia en 1996, para jugar un amistoso tras la guerra.

"Para mí, cuando empieza el himno italiano, todo el mundo debe levantarse y aplaudir, porque Italia fue el primer país que acudió a Bosnia tras la guerra. Por eso siempre le estaremos agradecidos. Luego, durante 90 minutos, sin duda habrá una guerra, pero después volveremos a ser amigos como antes; lo que tenga que pasar, pasará; así es el fútbol", apuntó.

Y habló también de la polémica provocada por la reacción alegre de algunos jugadores italianos al enterarse de que su rival sería Bosnia y no Gales, lo que provocó indignación en el país balcánico.

"Para mí, sinceramente, es algo totalmente normal. Todos tenemos nuestras preferencias. La mía quizá era no jugar contra Italia en esta final. Obviamente, hoy hay que tener cuidado porque, con las redes sociales, algo normal se convierte en algo grande, como ha ocurrido con esto", señaló.

Uno de esos jugadores era Dimarco, su compañero en el Inter: "Me dijo que no quería ofender a nadie. Y yo le respondí: '¿De qué estamos hablando? No hay ningún problema'".

"No sé por qué Italia debería tener miedo de Gales, es una selección increíble que ha ganado cuatro Mundiales. Sin duda, si tienen miedo de jugar contra Gales, significa que algo no funciona", sentenció.

El partido se disputará el martes en el Estadio de Zenica - Bilino Polje (20.45 CEST). Tanto Italia como Bosnia persiguen volver a jugar un Mundial 12 años después.