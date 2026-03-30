Ecuador viaja a Eindhoven tras el último entrenamiento en Leganés (Madrid)

El combinado ecuatoriano viaja a los Países Bajos con las sensibles bajas de Piero Hincapié y Denil Castillo que se caen de la convocatoria después del primer amistoso ante Marruecos en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Ecuador acabará de esta manera su estancia en Madrid, donde ha estado esta semana preparando ambos duelos en el continente europeo.

Tras el amistoso ante Marruecos, Ecuador cierra este parón internacional con un nuevo partido ante Países Bajos, que servirá también como preparación a la Copa del Mundo 2026 donde en el Grupo E se cruzará con Alemania, Curaçao y Costa de Marfil.