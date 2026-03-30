El Barcelona-Atlético de Madrid, declarado de alto riesgo

El Ministerio del Interior español recordó que la declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas adicionales como la prohibición de la venta de entradas presenciales el día del partido, la delimitación de un espacio seguro para la afición visitante y el control reforzado de los accesos a los pabellones o estadios.

Además, las fuerzas de seguridad amplían sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.