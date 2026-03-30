El sustituto de Almeyda en el Sevilla vuelve al trabajo a la espera de 8 internacionales

Después del fin de semana de descanso con motivo del parón por partidos internacionales, el técnico madrileño, que la pasada semana trabajó tres días -miércoles, jueves y viernes- con su nuevo equipo, este lunes retomó la planificación para el partido del próximo domingo en el estadio Carlos Tartiere ante el Oviedo, de la trigésima jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), que será el del debut como sevillista de García Plaza.

De momento, según informó este lunes el club, el único jugador internacional liberado es el lateral izquierdo Gabriel Suazo, que este mismo lunes completó su segundo y último amistoso con Chile y que emprende ahora el largo camino de vuelta desde Nueva Zelanda.

El resto, los suizos Djibril Sow y Rubén Vargas, los nigerianos Chidera Ejuke y Akor Adams, el griego Odysseas Vlachodimos, el noruego Orjan Nyland y el serbio Nemanja Gudelj, tendrán todavía un partido por delante este martes.

En cuanto a los lesionados, sólo se perdieron la sesión las dos bajas de las últimas semanas, el central brasileño recién nacionalizado español Marcao Teixeira y el delantero Gerard Fernández 'Peque', mientras que los defensas César Azpilicueta y Kike Salas y el medio francés Lucien Agoumé, que se ejercitaron la pasada semana en el interior de las instalaciones para gestionar cargas de trabajo, ya están incluidos en el grupo.

Agoumé, no obstante, será baja por acumulación de amonestaciones para el partido en el Carlos Tartiere.

El grupo volverá a ejercitarse en la mañana de este martes, siendo vespertinas las sesiones programadas tanto el miércoles como el jueves.