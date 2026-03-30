El uruguayo Martín Satriano convence al Getafe y firma hasta 2030

"El Getafe CF y el Olympique de Lyon llegan a un acuerdo para el traspaso de Martín Satriano" por lo que resta de temporada y cuatro más, informó este lunes el club que milita en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) en un comunicado.
De esta forma, el técnico del Getafe, José Bordalás, se asegura la permanencia del delantero a largo plazo después de tener un impacto inmediato desde su llegada, jugando 884 minutos en 10 encuentros oficiales.
Hasta la fecha, el futbolista de Montevideo, de 25 años, ya ha marcado tres goles en Liga ante el Real Madrid, Villarreal y Real Betis.