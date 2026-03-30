Las dudas de Gattuso: Pio Esposito, Palestra y Cristante

En el once inicial ante Irlanda del Norte (2-0), en la semifinal de esta repesca, Gattuso formó con el sistema 3-5-2 y con Locatelli como centrocampista más retrasado, Politano como carrilero derecho y con Retegui como delantero centro.

Sin embargo, sus prestaciones les colocaron en el punto de mira y podrían dejar paso a su competencia para el decisivo duelo de Zenica (Bosnia), en el que Italia se juega volver a un Mundial tras 12 años de ausencia.

Retegui fue el primero de los cambios de Gattuso, después de que desaprovechar una ocasión clarísima que bien pudo suponer el primer tanto del partido. Pio Esposito fue capaz de dejar mejores sensaciones en el campo, aunque su faceta de revulsivo en la segunda mitad sigue siendo valiosa.

Politano, tras una primera parte sin brillo, participó en el primer tanto con un centro al área que desembocó en el tanto de Sandro Tonali. Fue sustituido por Palestra, jugador del Cagliari que está en su primera convocatoria con la absoluta. Su poderío físico y capacidad de desborde le colocan como una gran alternativa desde el inicio. Su inexperiencia le resta puntos frente al jugador del Nápoles, más habituado a partidos de gran nivel.

La tercera duda reside en el centro del campo. Locatelli fue el titular por delante de la defensa, pero en la primera mitad no funcionó la salida de balón.

"Locatelli estaba demasiado atrás, entre centrales, y no lo habíamos preparado así", atizó Gattuso tras el duelo.

Pese a no haber tenido minutos ante Irlanda del Norte, por características y nivel de juego mostrado en el Roma, Cristante asoma como opción para colocarse por delante de la defensa.

Estas son los tres posibles de cambios de Gattuso para el día que se juega devolver a Italia a un Mundial, el martes 31 en el Estadio de Zenica - Bilino Polje (20.45 CEST).

El resto del once apunta a ser idéntico, con Donnarumma en portería; Bastoni, Calafiori y Mancini en línea de tres; Tonali y Barella completando el centro del campo; Dimarco en el perfil zurdo y Kean arriba.