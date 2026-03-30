Lukaku responde a las críticas: "Jamás podría darle la espalda al Nápoles"

"Esta temporada ha sido muy dura para mí, entre lidiar con la lesión y una pérdida personal (en referencia al fallecimiento de su padre). Sé que ha habido mucho ruido sobre mi situación en los últimos días y es importante aclarar todo", expresó en una declaración en su cuenta de Instagram.

"La verdad es que las últimas semanas no me sentía bien físicamente; me hice un chequeo mientras estaba en Bélgica y mostró que había una inflamación y líquido en el músculo flexor de la cadera, junto a mi tejido cicatricial", añadió para justificar que eligió hacer la rehabilitación en Bélgica, como ya hizo en el pasado.

El delantero recalcó que "jamás podría darle la espalda al Nápoles". "Nunca. No hay nada que me gustaría más que jugar y ganar con mi equipo, pero ahora mismo debo asegurarme de estar clínicamente al 100%, porque no lo he estado últimamente y eso me ha pasado factura mentalmente", añadió.

Y concluyó con un mensaje de tranquilidad: "Ha sido demasiado este año, pero al final lo lograré y ayudaré al Nápoles y a la selección nacional a alcanzar sus respectivos objetivos cuando se me necesite".

El delantero, que había sido convocado por la selección belga, renunció a participar en los amistosos contra Estados Unidos y México para centrarse en su condición física tras una temporada condicionada por las lesiones.

El Nápoles le había solicitado que regresara para colaborar en su recuperación junto al cuerpo técnico encabezado por Antonio Conte. Además, según informaron medios locales, en club valora apartar al jugador para el próximo partido si no se presenta este martes en el entrenamiento en la ciudad deportiva de Castel Volturno.

En 2026, el atacante apenas acumula 48 minutos repartidos en seis partidos entre todas las competiciones, aunque logró marcar su primer gol de la temporada el 28 de febrero ante el Hellas Verona en Serie A, un tanto decisivo para la victoria por 1-2 y para asentar al equipo en la tercera plaza, posición de Liga de Campeones.