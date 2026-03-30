Ugrinic sigue sin entrenarse y Gayà completa la sesión con una máscara de protección

Después de tres días de descanso, el equipo valencianista completó la primera sesión de la semana con el foco en el partido contra el Celta de Vigo de este domingo en Mestalla en el que buscarán una segunda victoria consecutiva tras el triunfo ante el Sevilla de la pasada jornada.

José Luis Gayà y Thierry Rendall, que solo completaron una parte del último entrenamiento del jueves, realizaron todo el entrenamiento justo al resto de sus compañeros, según fuentes del club.

Debido al golpe recibido en el pómulo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el capitán se entrenó la semana pasada de forma parcial para evitar golpes, pero este lunes ya estuvo protegido por la máscara que utilizará en el partido contra el Celta y realizó la sesión al completo, al igual que Thierry, ya recuperado después de su baja en Sevilla por problemas musculares.

Por su parte, Ugrinic siguió sin trabajar con sus compañeros. El centrocampista suizo, que fue la otra baja del partido contra el equipo nervionense, trabajó en solitario debido a sus problemas en el tendón rotuliano que le impidieron jugar con el Valencia y concentrarse con su selección.

El resto del grupo se ejercitó con normalidad a excepción de los operados Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, José Copete y Julen Agirrezabala y los internacionales Stole Dimitrievski, que se ha quedado sin opciones de jugar el Mundial con Macedonia del Norte, y el suizo Eray Cömert, a quienes les queda un amistoso por jugar con sus respectivas selecciones.