Urgencia rojilla en Anduva ante un sólido Albacete

El técnico del Mirandés, Antxon Muneta, insiste en que el enfoque debe ser ambicioso desde el inicio, sin esperar a que el partido obligue a reaccionar, y salir a por el encuentro desde el primer minuto, ya que abre la jornada y supondría un punto de presión frente a los rivales directos en caso de conseguir un resultado positivo.

En lo futbolístico, el técnico descarta cualquier falta de ambición en Córdoba y señala más bien un problema de desgaste en los minutos finales, al tiempo que reconoce que hay espacio para el optimismo en lo individual con la irrupción de Unax, su impacto inmediato en el juego y en los resultados.

En cuanto a la plantilla, el equipo recupera efectivos importantes como Alí Houary, que estuvo con su selección, mientras que se mantienen algunas dudas físicas y bajas ya conocidas, en una semana exigente por la acumulación de partidos.

El choque enfrenta a dos equipos poco dominadores en cuanto a posesión, aunque Muneta resta importancia a ese dato y se centra en la capacidad para generar ocasiones y, sobre todo, minimizar errores que puedan decantar el partido.

Por su parte, el Albacete buscará su sexta jornada sin perder. Lo hará tras ofrecer una buena imagen ante el Castellón, otro de los candidatos al ascenso, con el que solo pudo empatar 1-1 en un duelo de alternativas que demostró el buen momento por el que pasa el conjunto albaceteño.

El cuadro blanco está situado en la undécima plaza, con 43 puntos, y está a ocho puntos de la zona de eliminatoria de ascenso, por lo que necesita una victoria para afrontar la última parte de la temporada con ciertas aspiraciones de acceder a los lugares nobles de la clasificación.

A pesar de contar con bajas importantes, los refuerzos invernales han mejorado las prestaciones de la plantilla blanca, con lo que tanto el once inicial como los cambios ofrecen un nivel muy competitivo del plantel albacetense.

Alberto González no podrá contar para este duelo con el portero Mariño, ni con los centrocampista Agus Medina, Javi Villar y Víctor Valverde, todos ellos por lesión, que se unen a los quienes llevan más tiempo fuera: Higinio y Cedeño.

El lateral zurdo Jogo se perderá la cita por acumulación de cartulinas amarillas, mientras que el lateral diestro Lorenzo regresará a la convocatoria tras cumplir un partido por sanción.

Mirandés: Juanpa, Tamarit, Juan Gutiérrez, Cabello, Medrano, Bauzá, Selvi Clua, Ali Houary, Javi Hernández, El Jebari y Carlos Fernández.

Albacete: Lizoain, Gámez,Vallejo, Pepe Sánchez, Neva, Bernabéu, Pacheco, Martín Fernández, San Bartolomé, Lazo y Álex Rubio.

Árbitro: Alonso de Ena (Comité aragonés).