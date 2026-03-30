Uruguay se enfrenta a Argelia con la impostergable misión de ganar

El Allianz Stadium de la ciudad italiana de Turín (norte) será testigo desde las 20:30 hora local (18:30 GMT) de un encuentro que servirá a ambos entrenadores para sacar nuevas conclusiones a poco más de 70 días para el comienzo de la Copa del Mundo.

Uruguay saltará al campo con cambios respecto al once que se enfrentó días atrás a Inglaterra y en busca de una victoria que los sudamericanos no consiguen desde octubre de 2025.

Tras derrotar por 1-2 a Uzbekistán, la 'Celeste' igualó 0-0 con México, cayó por 5-1 con Estados Unidos y empató el pasado 27 de marzo 1-1 con Inglaterra.

Sumando estos amistosos a los anteriores partidos enmarcados en las eliminatorias, Uruguay acumula cuatro victorias en sus últimos diez encuentros y cinco en los últimos veinte.

Más allá de esto, el seleccionador, Marcelo Bielsa, fue claro cuando en una conferencia de prensa a finales del pasado año fue preguntado sobre la posibilidad de llamar a nuevos futbolistas y de esa forma hacer cambios en su convocatoria habitual.

"Caras nuevas creo que no. Si usted me dice si veo alguna figura que merezca un sitio protagónico y con capacidad de resolver la problemática del equipo fuera de los jugadores que cito habitualmente, no. No veo eso", apuntó el técnico nacido en la ciudad argentina de Rosario.

Frente a Argelia, una de las principales novedades estará en la portería, donde Sergio Rochet jugará en lugar de Fernando Muslera, quien en junio podría convertirse en el primer uruguayo en disputar cinco Mundiales.

Mientras tanto, Joaquín Piquerez no será de la partida y su lugar en el lateral izquierdo podría ser ocupado por Juan Manuel Sanabria, Matías Viña o Mathías Olivera. Si quien juega es este último, José María Giménez ingresará para acompañar a Ronald Araujo en el fondo.

Además, Emiliano Martínez cuenta con opciones de jugar desde el inicio, al igual que Facundo Pellistri y Darwin Núñez. En caso de que lo hagan será tomando los lugares de Manuel Ugarte, Agustín Cannobio y Rodrigo Aguirre.

Del otro lado, Argelia afrontará el amistoso impulsado por una espectacular victoria por 7-0 frente a Guatemala.

Liderado por el exdelantero de Manchester City Riyad Mahrez, el equipo dirigido por Vladimir Petkovic también podría tener cambios y dar ingreso a futbolistas como Luca Zidane, Ibrahim Maza o Fares Chaibi, habituales titulares durante la última Copa de África.

De esta forma, ambos equipos sumarán otros 90 minutos en el marco de su preparación para un Mundial en el que la 'Celeste' se estrenará el 15 de junio frente a Arabia Saudita y los africanos lo harán un día después ante Argentina.

Tras estos partidos, Uruguay se medirá por el Grupo H con Cabo Verde y España, mientras que Argelia jugará por el Grupo J con Jordania y Austria.

Argelia: Luca Zidane; Achref Abada, Zineddine Belaid, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Yacine Titraoui, Hossem Aouar, Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Fares Chabi y Amine Gouiri.

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Matías Viña o Juan Manuel Sanabria; Federico Valverde, Emiliano Martínez, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.