Valladolid y Cádiz no pueden permitirse más fallos

Un encuentro para el que el conjunto pucelano recuperará al dominicano Peter Federico y al brasileño Marcos André, que apuntan a la titularidad ante el Cádiz, lo que llevaría al técnico blanquivioleta Fran Escribá a regresar al 4-2-3-1, tras las dos derrotas consecutivas encajadas ante el Mirandés y el Burgos.

De este modo, Marcos André o Latasa pasarían a ser los únicos en punta de ataque, dejando a Chuki una posición más interior, que es la que le permite jugar con mayor comodidad y aportar más a sus compañeros, con asistencias y goles, volviendo a situar a Peter Federico en el extremo derecho.

Iván Alejo, pese a su buen desempeño como extremo, regresaría al lateral, desde donde también puede ofrecer una faceta más ofensiva, pero sin que se pierda orden en defensa ante un rival que, como destacó el entrenador del Valladolid, "contraataca bien y tiene jugadores muy rápidos arriba".

Por su parte, Aceves volverá a defender, ante la ausencia de Guilherme, que continuará de baja, la portería castellana en un choque en el que a juicio de Escribá será clave "agresivos pero ordenados".

Por parte, el Cádiz, que ha perdido cincos de sus últimos seis partidos, está obligado a ganar en Zorrilla para no aumentar los problemas clasificatorios de un equipo 'amarillo' cada vez más cerca de los cuatro últimos puestos.

El efecto revitalizador del exentrenador blanquivioleta Sergio González tras su llegada al Cádiz no ha sido tal y después de haber ganado en su estreno, ante el Mirandés (0-2), dos derrotas seguidas han enlazado con la mala racha que ya sufría anteriormente el conjunto andaluz.

En sus últimos once partidos, el equipo gaditano ha ganado un encuentro, empatado otro y perdido nueve, lo que le ha empujado a los lugares que anteceden a las posiciones de descenso.

Dos puntos de ventaja tiene el Cádiz, con 38 en la decimoséptima plaza, sobre el Valladolid (36), que le podría superar en la tabla en caso de vencer.

El último triunfo del Zaragoza (33) contra el líder Racing de Santander ha acortado la distancia de los maños respecto a la salvación, que ahora tienen a tres puntos respecto al conjunto pucelano y a cinco si miran a los cadistas.

Esta situación propicia que el envite que dirimirán los equipos de Fran Escribá y Sergio González en el estadio Zorrilla sea un examen para respirar o ahogarse.

De cara al encuentro de esta jornada, el Cádiz tiene las bajas de los lesionados Iuri Tabatadze y Javier Ontiveros; además del zaguero Íker Recio, sancionado por acumulación de amonestaciones; y el centrocampista maliense Moussa Diakité, convocado por su selección.

Real Valladolid: Aceves; Iván Alejo, David Torres, Ramón Martínez, Clerc; Juric, Ponceau; Peter, Chuki, Tenés y Marcos André.

Cádiz: David Gil; Carcelén, Kovacevic, Arribas, Climent; Joaquín, Álex Fernández, De la Rosa, Suso; Diarra y García Pascual.

Árbitro: Jon Ander González (Comité vasco).