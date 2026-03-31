Bellingham no jugará este martes contra Japón

El centrocampista del Real Madrid formó parte del grupo que se quedó fuera del amistoso contra Uruguay del pasado viernes y tampoco jugará este martes contra Japón, tal y como confirmó Thomas Tuchel.

"Creo que sería demasiado riesgo. Así que la tendencia es que no juegue. Ha estado excelente en los entrenamientos, pero como un jugador neutral. No ha estado involucrado en el entrenamiento completo".

"Está muy bien, pero no queremos arriesgar con él. No queremos que recaiga de la lesión muscular en este momento de la temporada", agregó el alemán.

Bellingham reapareció el pasado 22 de marzo disputando 17 minutos contra el Atlético de Madrid después de haberse perdido mes y medio de competición por una lesión en los isquiotibiales.

La decisión de Tuchel de traerle a esta convocatoria pese a que no va a jugar refuerza la idea de que el futbolista del Real Madrid formará parte de la lista definitiva que irá al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.