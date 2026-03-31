Real España buscará el liderato ante Marathón en la jornada 15 del Clausura hondureño

Bajo la dirección del costarricense Jeaustin Campos, Real España, segundo en la clasificación, intentará arrebatarle el liderato al Motagua, actual puntero con 26 unidades y único invicto, que no tendrá actividad en esta fecha debido a la reprogramación de su compromiso ante el Victoria.

Un triunfo ante el Marathón, dirigido por el argentino Pablo Lavallén y cuarto con 21 puntos, catapultaría al Real España a la primera posición.

Real España junto con Olimpia, Motagua y Marathón, son considerados los cuatro mejores equipos del fútbol hondureño.

La actividad comienza este miércoles con el duelo entre Choloma y Platense, un encuentro directo entre rivales estacionados en la zona baja de la clasificación.

Ambos conjuntos llegan a la cita igualados con 11 puntos, en la novena y octava posiciones, respectivamente, lo que convierte el encuentro en una oportunidad crítica para distanciarse de los puestos de peligro.

En el segundo juego del jueves, Génesis será el anfitrión del Juticalpa, que tiene al argentino Mauro de Giobbi en el banquillo y está en el sótano con apenas diez unidades.

Con el portugués Fernando Mira como timonel, Génesis también buscará ganarle a su rival de turno para avanzar en la tabla de clasificación, en la que es séptimo con 13 unidades.

Olimpia, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel, buscará sumar su segundo triunfo consecutivo, en el partido de este jueves contra Universidad Pedagógica.

El actual campeón llega en la tercera casilla con 22 puntos, mientras que los universitarios ocupan la sexta posición, con 16 unidades.

La lucha en la segunda vuelta del campeonato es por sellar el boleto a la segunda ronda, a la que pasan seis equipos.