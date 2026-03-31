República Checa, al grupo de México; Turquía, al de Paraguay

Bosnia, que superó en la final del ‘play off’ a Italia en los penaltis, queda encuadrado en el grupo B, en el que competirá con Canadá, Catar y Suiza; y Suecia, que derrotó 3-2 a Polonia, jugará en la primera fase del Mundial contra Países Bajos, Japón y Túnez.

La configuración completa de los grupos queda aún pendiente de los resultados de las dos restantes repescas internacionales, con los duelos entre Jamaica y Congo, cuyo ganador jugará en el Mundial ante Portugal, Uzbekistán y Colombia en el grupo K, e Irak frente a Bolivia, cuyo vencedor estará en el cuarteto de Francia, Senegal y Noruega.