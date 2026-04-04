2-3. El Bayern sufre, remonta un 2-0 y se impone en Friburgo

El Bayern salió al campo, como estaba previsto, sin Harry Kane, a quien el entrenador Vincent Kompany espera tener de regreso el martes contra el Real Madrid, y sin Michael Olise, que empezó el partido en el banquillo.

Además, Kompany hizo otros cambios en el equipo titular habitual, con Minjae Kim en lugar de Dayot Upamecano, mientras que Tom Bischof empezó como lateral izquierdo, Josip Stasinic pasó al lateral derecho y Konrad Laimer comenzó en el banquillo.

El Friburgo salió al campo con un planteamiento parecido al habitual del Bayern, presionando en la mitad contraria de manera muy incisiva, sobre todo en los primeros minutos.

El plan del entrenador del equipo local, Julian Schuster, dio resultados prometedores con robos de pelota en la mitad contraria y varias llegadas peligrosas.

La primera ocasión de gol clara la tuvo el Friburgo, con un remate ligeramente desviado de Philipp Treue en el minuto 15 tras un centro desde la izquierda de Jan-Karl Beste.

Manuel Neuer, que reapareció tras una lesión muscular, hizo dos grandes paradas a un remate de Lukas Höler y un cabezazo de Philipp Lienhardt, aunque las dos acciones fueron invalidadas por fuera de juego.

La mejor ocasión del Bayern en el primer tiempo la tuvo Lennart Karl en el minuto 43 con un remate raso que paró Noah Atubolu.

Al comienzo de la segunda parte el Friburgo se adelantó en el marcador, en el minuto 47, por medio de Manzambi con un remate de media distancia en una jugada que se inició tras un robo de pelota en la salida del Bayern.

Después Höler tuvo dos buenas ocasiones para aumentar la cuenta. En el minuto 52 remató por encima del larguero desde corta distancia y en el 54 chutó desviado solo ante Neuer.

El Bayern sufría y Kompany intentó un revulsivo con varios cambios haciendo que el equipo se pareciera más al titular habitual con el ingreso de Olise, Konrad Laimer y Alex Pavlovic en el minuto 56. Más tarde entró también Jamal Musiala, que reapareció tras una lesión.

Poco segundos después de entrar al campo, Olise tuvo una ocasión de gol muy clara, pero no estuvo acertado.

El Bayern mejoró, pero en un saque de esquina en el minuto 71, tras un rebote después de un mal despeje de Neuer, el balón le llegó a Höler, que firmó el 2-0.

Atubolu hizo después dos paradas sensacionales a remates de Olise y Luis Díaz. El Bayern siguió insistiendo y en el minuto 81 Tom Bischof, con un remate desde fuera del área, logró el 2-1.

El Bayern lo dio todo en los últimos minutos ante un Friburgo metido atrás y en el 92 Bischof, otra vez desde fuera del área, consiguió el empate.

El gol de la victoria del Bayern llegó casi en el ultimo segundo (m.99). Karl marcó a pase de Alphonso Davies, que había ganado la raya de fondo tras un gran pase filtrado de Kimmich.

2 - Friburgo: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhardt. Günther (Kübler, 65); Eggestein, Manzambi (Matanovic, 78); Beste (Irie, 78), Suzuki, Scherhant; Höler.

3 - Bayern: Neuer; Stasinic, Tah (Laimer, 56), Minjae Kim (Davies, 89), Bischof; Kimmich, Goretzka (Pavlovic, 56); Karl, Guerreiro (Olise, 56), Luis Díaz; Gnabry (Musiala, 65).

Goles: 1-0, min 47: Manzambi. 2-0, min.54: Höler. 2-1, min.81: Bischof. 2-2, min.92: Bischof. 2-3, min.99: Karl.

Árbitro: Daniel Siebert. Amonestó a Tah, Ginter, Olise, Atobolu y Karl.

Incidencias: partido de la vigésima octava jornada de la Bundesliga disputado en el Europa Park Stadion de Friburgo.