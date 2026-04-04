04 de abril de 2026 - 10:05
Arbeloa da descanso a Vinicius y Mbappé vuelve al once
Palma (España), 4 abr (EFE). - El Real Madrid afrontará la visita al Mallorca en LaLiga EA Sports con las novedades del francés Kylian Mbappé, que regresa al once liguero mes y medio después de su última titularidad, y la suplencia del brasileño Vinicius en vistas al partido de Liga de Campeones contra el Bayern de Munich.
Otra de las ausencias en el once de Álvaro Arbeloa es la de Thiago Pitarch, que se queda fuera y entra otro mediocampista canterano, Manuel Ángel Román, que disfrutará de su primera titularidad en liga con el primer equipo.
El equipo titular lo conforman: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Manuel Ángel, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler; Brahim y Mbappé.