Arbeloa da descanso a Vinicius y Mbappé vuelve al once

Otra de las ausencias en el once de Álvaro Arbeloa es la de Thiago Pitarch, que se queda fuera y entra otro mediocampista canterano, Manuel Ángel Román, que disfrutará de su primera titularidad en liga con el primer equipo.

El equipo titular lo conforman: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Manuel Ángel, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler; Brahim y Mbappé.