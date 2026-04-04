El Botafogo demanda al Olympique de Lyon por deuda millonaria

La acción judicial fue interpuesta la víspera por el Botafogo para asegurar la devolución de ese dinero, que "es fundamental para garantizar la continuidad del proyecto deportivo del club", según explicó en un comunicado divulgado en su página oficial.

El préstamo se realizó en el marco del modelo colaborativo de gestión financiera adoptado por el Grupo Eagle, del que el Botafogo forma parte desde 2022 y cuyo dueño es el empresario estadounidense John Textor.

Ese modelo contribuyó a logros históricos del club carioca, como la conquista de la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño en 2024.

Al Olympique de Lyon esa colaboración le permitió evitar un descenso administrativo a la segunda categoría del fútbol francés.

La disputa con el Botafogo se produjo tras la ruptura unilateral del acuerdo por parte de la nueva presidencia del Olympique de Lyon.

Además de la deuda con el Botafogo, el club de Lyon también debe 12 millones de euros al Molenbeek belga.

La falta de pago generó impactos directos en las operaciones del club de Río de Janeiro que afectaron a la renovación de contratos y el fichaje de jugadores e, incluso, llevó a que el club fuera sancionado con la prohibición de transferencias por la FIFA a finales de 2025.

El Botafogo informó de que "adoptará todas las medidas legales pertinentes para recuperar íntegramente las cantidades adeudadas por el Olympique Lyon y garantizar la continuidad y solidez de su proyecto deportivo".