El Oviedo quiere evitar una cuenta atrás y el Sevilla encontrar la resurrección

El uruguayo Guillermo Almada, tras una semana marcada por el regreso de los jugadores internacionales, cuenta con cinco bajas por lesión: Leander Dendoncker, Luka Ilic, David Carmo, Lucas Ahijado y Ovie Ejaria.

El técnico charrúa del conjunto asturiano solamente puede recuperar a su compatriota Thiago Borbas, ya que el delantero vuelve a una convocatoria después de la lesión sufrida hace un mes ante el Rayo Vallecano.

Con respecto al once que sacará Almada, las dudas están en el eje de la zaga y en la segunda línea del ataque: Costas, titular habitual, se ha perdido varios días de trabajo debido a su reciente paternidad y no se puede descartar a Dani Calvo, mientras que en el ataque Hassan y Thiago Fernández se juegan un puesto para acompañar a Reina, Ilyas Chaira y Fede Viñas.

Luis García Plaza, que se hizo cargo del equipo la pasada semana en sustitución de Almeyda, debuta como técnico sevillista en un partido que ya empieza a ser muy decisivo, al acudir el conjunto andaluz a tres puntos del descenso y con nueve jornadas de LaLiga por delante.

El rival, colista en la tabla, se agarra a las posibilidades matemáticas del salvación y ello le da aún mas trascendencia al partido del feudo ovetense, ante el que no tiene demasiados buenos recuerdos el equipo hispalense, pues sólo ganó en siete de sus cuarenta visitas y sufrió sus dos últimos descensos, en 1997 y 2000, en las dos últimas campañas en las que jugó en la capital asturiana.

Luis García ha tenido algo menos de dos semanas para hacerse con el equipo y trasladar sus ideas, pero en ese tiempo no ha podido contar con todos sus jugadores, ya que hasta el pasado jueves no se incorporaron el lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo y el portero noruego Orjan Nyland, los dos últimos de los ocho internacionales.

El técnico madrileño ya contó el miércoles con otros seis internacionales que han estado con sus selecciones en este parón de LaLiga -el portero griego Odysseas Vlachodimos, el serbio Nemanja Gudelj, los suizos Djibril Sow y Rubén Vargas, y los nigerianos Chidera Ejuke y Akor Adams- y tendrá que valorar cómo han llegado.

También trabaja en con el grupo el mediapunta Gerard Fernández 'Peque' casi un mes después de la rotura parcial del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo que sufrió el pasado 4 de marzo, aunque el propio entrenador ha dicho este sábado que es precipitado que pueda jugar el partido entero aunque sí está en la convocatoria por si es necesario y participación.

Sigue del baja por lesión el central brasileño Marcao Teixeira y a él se ha unido de última hora el central César Azpilicueta, que sufrió una sobrecarga en el abductor en el último partido antes el parón, en la derrota frente al Valencia (0-2), y que este sábado se ha ejercitado en solitario con trabajo específico en la ciudad deportiva junto al centrocampista francés Lucien Agoumé, que está sancionado por acumulación de amonestaciones.

Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Costas, Bailly, Javi López; Sibo, Fonseca; Hassan, Reina, Ilyas Chaira; y Fede Viñas.

Sevilla: Odysseas; Carmona, Nianzou, Kike Salas, Oso; Gudelj, Mendy; Juanlu, Sow, Rubén Vargas; y Akor Adams o Isaac Romero.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité de Las Palmas).