El Real Madrid-Alavés se jugará el martes 21; el Barcelona-Celta el miércoles 22

La final de la Copa del Rey, que disputarán en Sevilla el Atlético de Madrid y la Real Sociedad el 18 de abril, adelantada un fin de semana para que no coincida con la Feria de Abril y el Gran Premio de Jerez de motociclismo, ha provocado que se recomponga el calendario de Liga y que, curiosamente, se dispute la jornada 33 antes que la 32.

La jornada intersemanal comenzará el martes a las 19.00 con los partidos Athletic-Osasuna y Mallorca-Valencia y se cerrará el jueves 23 a partir de las 21.30 con el Oviedo-Villarreal.

LaLiga también ha anunciado los horarios de la trigésima segunda jornada, que se jugará a continuación de la trigésima tercera, y que empezará el viernes 24 con el partido Betis-Real Madrid (21.00) y acabará el lunes 27 con el Espanyol-Levante (21.00).

El Barcelona visitará al Getafe a las 16.15 del sábado 25, día que cerrarán en el Metropolitano el Atlético de Madrid y el Athletic Club (21.00) en uno de los clásicos de la liga española.

- Programa de la 33ª jornada (GMT: -2 horas)

21.00 Atlético de Madrid-Athletic Club