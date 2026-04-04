El Valencia reta al Celta en Mestalla con Europa en el horizonte

Después de una pobre primera vuelta, los valencianistas han revivido en la segunda parte de la temporada con seis victorias que les han puesto más cerca de Europa que del descenso. El Valencia es décimo segundo con 35 puntos, seis menos que el conjunto gallego.

Así, el equipo de Carlos Corberán, que llega con buen estado anímico tras la última victoria en Sevilla en uno de los mejores partidos de la temporada tras el descalabro de Oviedo, tiene la oportunidad de seguir mirando para arriba y alejarse de un descenso que tiene a siete puntos.

Para el partido, Carlos Corberán recupera a Thierry Rendall, que no estuvo ante el Sevilla por problemas musculares, y a Filip Ugrinic, cuyas molestias en el tendón rotuliano le dejaron sin jugar en el Sánchez-Pizjuán y sin responder a la llamada de Suiza, que también entrará en la lista después de entrenar en las dos últimas sesiones con el grupo.

José Luis Gayà jugará con una máscara protectora para proteger su pómulo después del golpe recibido en Sevilla y el defensa cedido por el equipo vigués Unai Núñez podrá jugar porque no lo impide ninguna cláusula. No se esperan grandes cambios en el once con respecto al último partido más allá de la vuelta de Thierry o algún cambio en la delantera.

Una de las novedades en el once inicial podría ser el regreso del atacante argentino Lucas Beltrán, tras haber aprovechado el parón liguero para mejorar su condición física, tras la lesión sufrida hace unas semanas.

Los números del Celta como visitante son, hasta el momento, de equipo de Liga de Campeones. Solo el Barcelona y el Real Madrid mejoran los 24 puntos que ha logrado el conjunto celeste lejos de Balaídos. En 14 salidas, perdió únicamente frente a Elche y Real Sociedad.

Claudio Giráldez recupera para el duelo al centrocampista Ilaix Moriba, uno de sus pilares en la medular. El guineano regresará a Mestalla, donde jugó en el curso 2022-23 cedido por el RB Leipzig alemán.

No será el único reencuentro, ya que el Celta, que no ha incluido la famosa ‘cláusula del miedo’ en el contrato de cesión, tendrá enfrente a Unai Núñez, indiscutible en el once de Carlos Corberán desde su llegada en el pasado mercado invernal tras romper su contrato con el Hellas Verona.

Giráldez, que no puede contar con los lesionados Aspas, Starfelt y Vecino, podría apostar por el once que viene jugando habitualmente pese a que el jueves abrirá los cuartos de final de la Liga Europa en Friburgo.

Valencia: Dimitrievski; Thierry, Núñez, Cömert, Gayà; Rioja, Guido Rodríguez, Javi Guerra, Ramazani; André Almeida o Lucas Beltrán y Hugo Duro.

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Aidoo, Marcos Alonso; Carreira, Moriba, Sotelo, Mingueza; Jutglá, Hugo Álvarez y Borja Iglesias.

Árbitro: Iosu Galech (Comité Navarro). VAR: Jorge Figueroa.