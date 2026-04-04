Irak agasaja a su selección por clasificarse para el Mundial

En reconocimiento al "histórico logro" de la selección, a la que llaman los 'Leones de Mesopotamia', el Consejo de Ministros presentó un paquete de medidas, pendientes de ratificación, para homenajear a los jugadores, al cuerpo técnico y al equipo administrativo.

En primer lugar, otorgarán a todos los miembros viviendas "especialmente diseñadas en conmemoración de este logro futbolístico", así como pasaportes diplomáticas y un sello postal.

Nombrarán una calle principal en Bagdad y en todas las provincias como "Calle Leones de Mesopotamia", así como harán un mural para inmortalizar la clasificación y establecerán un museo en varios lugares del país.

Incluso las ceremonias de graduación en las instituciones educativas llevarán el nombre este año de "Torneo Leones de Mesopotamia" y se compondrá "una canción nacional especial con la participación de un grupo de artistas, cuyo título refleje este logro".

El pasado martes, el conjunto árabe se hizo con el último cupo de la repesca para participar en el Mundial de fútbol de 2026 tras derrotar a Bolivia por 2-1 en Monterrey (México), con goles de Ali Alhamadi y Aymen Hussein para Irak y de Moisés Paniagua para el cuadro boliviano.

El de este verano será el segundo Mundial en la historia de la selección iraquí, 40 años después de su primera participación.

Irak cierra así el grupo I de la competición, en el que se enfrentará a Francia, Senegal y Noruega.