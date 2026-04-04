Lewandowski da la victoria al Barcelona en el minuto 88 (1-2)

Giuliano Simeone, en el minuto 39, anotó el 1-0 y Marcus Rashford, en el 42, hizo el 1-1. Casi al final de la primera parte (minuto 48) fue expulsado Nico González y el Atlético disputó la segunda con diez jugadores.

En el minuto 88, Lewandowski aprovechó un rechace de Musso, después de un disparo de Cancelo, y puso el 1-2 para darle media Liga al Barcelona.