Fútbol Internacional
04 de abril de 2026 - 18:05

Lewandowski da la victoria al Barcelona en el minuto 88 (1-2)

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Madrid, 4 abr (EFE).- Un gol de Lewandowski en el minuto 88 dio el triunfo al Barcelona en el Metropolitano ante el Atlético (1-2), que jugó la segunda parte con diez jugadores, y le dio media Liga al equipo catalán, que distancia al Real Madrid, segundo clasificado, en siete puntos, con ocho jornadas por delante.

Por EFE

Giuliano Simeone, en el minuto 39, anotó el 1-0 y Marcus Rashford, en el 42, hizo el 1-1. Casi al final de la primera parte (minuto 48) fue expulsado Nico González y el Atlético disputó la segunda con diez jugadores.

En el minuto 88, Lewandowski aprovechó un rechace de Musso, después de un disparo de Cancelo, y puso el 1-2 para darle media Liga al Barcelona.