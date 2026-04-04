Luis García Plaza alaba la "actitud" con la que ha entrenado su plantilla

El sustituto de Matías Almeyda en el banquillo sevillista ha explicado, en la rueda de prensa que ofreció tras el entrenamiento que dirigió en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, que "el método de trabajo" que trata de implantar "es diferente" al de su antecesor, el argentino Matías Almeyda, aunque ha resaltado que "no es ni mejor ni peor, sólo diferente, ya que su antecesor "planteaba algo que se hace poco en España".

El preparador madrileño ha mandado "un abrazo a Matías Almeyda", ya que "la persona que sale" de un club "lo pasa mal", lo que conoce de primera mano porque le "ha tocado alguna vez ser destituido" e insistió en que "sin hacer nada extravagante", su Sevilla "va a cambiar la forma de jugar", ya que "aquí se juega más estructurado".

Además, ha recordado que dirige al "equipo más goleado de la categoría", por lo que debe "reducir el número de goles en contra, aunque eso no significa ser más defensivo", sino mejorar en "cosas como la comunicación", ya que es "un equipo que se habla poco" quizá por el problemas de los diferentes idiomas.

El entrenador sevillista considera que "cuando en un tramo de un partido lo pasas mal, tienes que ser más que nunca una familia, sufrir todos juntos" y ha señalado que "la palabra clave es competir en cada micro-partido que se vaya generando", para lo que los jugadores "necesitan a un entrenador que les apriete pero también que les dé cariño".

Luis García advirtió sobre el peligro del Oviedo, colista que "ha estado flojo fuera, pero en casa ha estado muy bien. En el Tartiere, en los últimos seis partidos, transmite buenas sensaciones", ya que se trata de un conjunto "fuerte e intenso", cuyos "atacantes, Fede Viñas y Reina, corren muchos kilómetros".

El entrenador sevillista ha elogiado, además, al uruguayo Guillermo Almada, su homólogo carbayón, porque "ha sabido adaptarse a los jugadores que se ha encontrado al llegar" y está convencido de que "va a agotar al máximo sus opciones de permanencia", por lo que espera a un rival que "arranque fuerte" el partido.