Fútbol Internacional
04 de abril de 2026 - 15:10

Simeone sale con Griezmann, Obed Vargas, Baena y Koke y sin Julián Alvarez ni Lookman

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Madrid, 4 abr (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, alinea este sábado a Antoine Griezmann, Obed Vargas, Álex Baena y Koke Resurrección para el partido de LaLiga española de fútbol contra el Barcelona, en un once con más suplentes que titulares habituales, en el que Julián Alvarez, Ademola Lookman y David Hancko empiezan en el banquillo.

Por EFE

El conjunto rojiblanco sale con Juan Musso, en la portería; Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Nico González, en la defensa; Obed Vargas, Koke Resurrección y Álex Baena, en el medio campo; y Thiago Almada y Antoine Griezmann, en la delantera, a falta de la posición de cada cuando empiece el encuentro.

El portero Dani Rubio ha sido el descarte de la convocatoria de 24 hombres, con las bajas de Jan Oblak, Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza, Marc Pubill y Pablo Barrios.