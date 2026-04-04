Simeone sale con Griezmann, Obed Vargas, Baena y Koke y sin Julián Alvarez ni Lookman

El conjunto rojiblanco sale con Juan Musso, en la portería; Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Nico González, en la defensa; Obed Vargas, Koke Resurrección y Álex Baena, en el medio campo; y Thiago Almada y Antoine Griezmann, en la delantera, a falta de la posición de cada cuando empiece el encuentro.

El portero Dani Rubio ha sido el descarte de la convocatoria de 24 hombres, con las bajas de Jan Oblak, Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza, Marc Pubill y Pablo Barrios.