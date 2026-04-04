Sorloth, listo en una convocatoria con siete canteranos

Sorloth, que sufrió una brecha en la cabeza con varios puntos de sutura en el amistoso de la selección noruega frente a Suiza, ya se ha entrenado las dos últimas sesiones con el grupo y está listo para el encuentro de este sábado en el Metropolitano.

A la vez, los siete canteranos figuran en una citación marcada por las seis bajas que sufre el conjunto rojiblanco, una vez que no están disponibles por lesión Jan Oblak, Marc Pubill, Pablo Barrios, Rodrigo Mendoza y Johnny Cardoso, además de Marcos Llorente por sanción por ciclo de cinco tarjetas amarillas.

Hay 17 jugadores del primer equipo en la convocatoria: el portero Juan Musso; los defensas Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, José María Giménez, David Hancko y Matteo Ruggeri; los medios Koke Resurrección, Obed Vargas, Álex Baena y Thiago Almada; los extremos Nico González y Giuliano Simeone; y los delanteros Antoine Griezmann, Julián Alvarez, Ademola Lookman y Sorloth.