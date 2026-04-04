Trippier se marchará del Newcastle a final de temporada

Trippier, de 35 años, fichó por el Newcastle en 2022 después de dos temporadas y media en el Atlético de Madrid en la que ganó la Liga Española. En los cuatro años que ha estado en el Newcastle ha experimentado el crecimiento del club tras la llegada del dinero saudí y además de disputar la Champions League en dos ocasiones ganó la Copa de la Liga en 2023, acabando con una larga sequía de títulos en St. James' Park.

"Lo voy a echar mucho de menos. Quiero agradecer a los aficionados todo el apoyo que me han dado en los buenos y los malos momentos. Siempre habéis estado conmigo. Ha sido un bonito viaje junto a mis compañeros. Ganar un trofeo con vosotros ha sido lo mejor de mi carrera", dijo Trippier en un comunicado.

Trippier salió de la cantera del Manchester City, pero nunca llegó a debutar con los 'Sky Blues'. Tras varias cesiones en el Barnsley, fichó por el Burnley y después por el Tottenham Hotspur, donde se asentó en la élite, antes de firmar por el Atlético de Madrid.

Con Inglaterra, Trippier disputó 54 partidos y marcó un gol -en las semifinales del Mundial de Rusia en 2018-, participando en dos Mundiales y dos Eurocopas.