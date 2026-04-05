1-0. Fede Viñas hace creer al Oviedo y acentúa el drama del Sevilla

Dani Calvo por Costas fue la única novedad en el once del Real Oviedo, mientras que Luis García Plaza introdujo hasta cinco cambios en su debut como entrenador del Sevilla, apostando por Carmona como sustituto del lesionado Azpilicueta en la defensa.

Ningún equipo entró bien al partido y el encuentro era de ritmo lento, con mucha imprecisión y con ambos conjuntos siendo incapaces de superar líneas a través del balón y de generar ocasiones, convirtiendo al balón parado en la única vía para crear peligro.

Tras media hora sin pena ni gloria, el Real Oviedo se adelantó en el marcador y dicho gol fue a balón parado: Reina puso el córner desde la esquina izquierda y Fede Viñas se zafó de Nianzou y cabeceó a la red para batir a Vlachodimos y marcar su séptimo gol de la temporada.

El Sevilla no encontraba la forma de atacar más allá de los saques de esquina y todo se complicó mucho más a siete del final del primer tiempo, cuando tras un saque de banda de Oso fue Nianzou el que se durmió, Viñas le robó el balón y el central sevillista lo derribó, así que Hernández Hernández no dudó y le mostró la tarjeta roja.

El segundo tiempo comenzó con García Plaza moviendo su banquillo y cambiando el plan de juego, ya que entraron los canteranos Manu Bueno y Castrín por Carmona y Sow y los hispalenses cambiaron el dibujo táctico, pasando a jugar con tres centrales y carrileros; eso sí, la primera ocasión del segundo tiempo fue para el Oviedo y estuvo a punto de convertirla en gol Nacho Vidal.

Sin ocasiones en el Tartiere, el técnico azul Guillermo Almada también apostaba por gente de refresco y primero Thiago Borbas y Colombatto entraban por el amonestado Fede Viñas y por Kwasi Sibo, y después Santi Cazorla y Hassan lo hacían por Reina y Thiago Fernández.

El Sevilla encadenó un par de acciones a balón parado, sacó a Isaac Romero, Suazo y Ejuke, pero el empate seguía siendo algo muy lejano para los hispalenses, que veían una vez más cuando la ocasión clara se daba en el otro lado, negándole Vlachodimos un gol a Santi Cazorla.

No hubo mucho más hasta el final del partido, ya que solo Gudelj en una falta que se fue muy desviada protagonizó la única acción de peligro del Sevilla en la recta final; este triunfo deja el Oviedo a siete puntos de la permanencia que ahora, precisamente, marcan los hispalenses.

1 – Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Bailly, Dani Calvo, Javi López (Rahi, m. 85); Sibo (Colombatto, m. 59), Fonseca; Ilyas Chaira, Reina (Cazorla, m. 72), Thiago Fernández (Hassan, m. 72); Fede Viñas (Thiago Borbas, m. 59).

0 – Sevilla: Vlachodimos; Carmona (Manu Bueno, m. 46), Nianzou, Kike Salas, Oso (Suazo, m. 72); Gudelj, Mendy (Isaac Romero, m. 72); Juanlu, Sow (Castrín, m. 46), Rubén Vargas (Ejuke, m. 80); Akor Adams.

Árbitro: Hernández Hernández (comité de Las Palmas). Amonestó a los locales Fede Viñas (13’), Javi Lópe (53’), Fonseca (89’), Bailly (90’) y Ilyas Chaira (90’+2) a los visitantes Carmona (43’), Kike Salas (54’) y Manu Bueno (69’). Expulsó por roja directa a Nianzou (38’)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports disputado en el Carlos Tartiere (Oviedo) ante 24.921 espectadores.