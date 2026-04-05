El protagonista de la trigésima jornada: Muriqi, lágrimas de felicidad

No era su asunto pero el tanto del gigante kosovar sentenció media liga. Privó al Real Madrid de puntuar en las islas, donde casi dijo adiós al título en la competición mientras el Barcelona tiene a tiro el trofeo.

El acierto lo cambia todo. Semanas atrás, antes de iniciar el parón por los compromisos de selecciones, Muriqi cayó a los infiernos. En el tiempo añadido del partido contra el Elche falló un penalti que privó de un punto a su equipo y le mandó al pozo de la clasificación, entre los tres últimos.

Todo era susceptible de empeorar y así fue. El ídolo del Mallorca vivió una enorme decepción con su selección, Kosovo que perdió el martes pasado contra Turquía y se quedó fuera del Mundial 2026, de un hecho histórico, la primera fase final de un gran evento.

Muriqi envió el balón a la red. Batió a Lunin cuando parecía que el partido estaba abocado al empate, y dio la victoria a su equipo, al Mallorca, al que sacó del descenso. Toda la emoción se acumuló en este gigante que ha ganado mas de un partido para su equipo y que es decisivo y determinante temporada tras temporada. Muriqi se quebró. Y rompió a llorar.

"Llevo dos semanas, aunque por fuera parezco muy feo y duro... También soy humano y a veces las emociones y los nervios me dejan. Vengo de fallar un penalti para dar un punto a mi equipo ante el Elche. Luego perder la final para un Mundial para cumplir el mayor sueño de mi vida. Pensé que la temporada estaba acabando mal. Pero de repente, un golazo, el 2-1. Conmigo hemos conseguido la victoria", dijo feliz tras el partido contra el Real Madrid.

Muriqi lleva diecinueve goles, cuatro menos que el máximo anotador, el francés Kylian Mbappe que no pudo marcar. Además, sus número se acercan a los del camerunés Samuel Eto'o, leyenda de la entidad balear.

Disputó el choque completo ante el cuadro madridista y terminó por ser decisivo, salvador. "Por Kosovo", dijo cuando marcó.

Ahora, Muriqi suma 19 tantos con el Mallorca en LaLiga EA Sports y un total de 53 con el club mallorquín desde su llegada en competición liguera, lo que le deja a uno solo de igualar el récord histórico de la entidad en Primera División, que ostenta Samuel Eto'o con 54 goles.

Aunque el objetivo del delantero de 31 años es alcanzar la permanencia con el Mallorca esta temporada, su sobresaliente rendimiento le puede permitir que, en el mismo año, bata un registro inimaginable al inicio del presente curso y que le colocaría en lo más alto de la historia de la entidad insular.