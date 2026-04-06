Deportes Tolima y Universitario apuntan a empezar con pie derecho en la Libertadores

El encuentro del martes se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué, a donde los colombianos llegan tras haber eliminado en las fases preliminares del torneo al Deportivo Táchira y al chileno O'Higgins.

El equipo de Ibagué, dirigido por Lucas González, es tercero de la liga colombiana, con 27 puntos, y acumula siete partidos sin perder en todos los torneos, de los cuales ganó cuatro y empató tres.

Ante el Universitario, el equipo vinotinto y oro espera alargar su racha y para ello contará con su nómina estelar, que incluye al portero brasileño Neto Volpi, al centrocampista Sebastián Guzmán, al creativo Juan Pablo Torres y al atacante Luis Sandoval.

El entrenador González aseguró que el del martes "va a ser un partido que, desde lo táctico" sabrán cómo enfrentarlo porque ya han jugado contra "equipos con línea de tres y carrileros", que es como se prevé que plantee el juego su rival.

"Ahora recuperaremos a los jugadores y afinaremos el plan. Estoy seguro de que el martes estaremos listos para competir e intentar ganar", dijo González tras el empate 2-2 del sábado contra Independiente Santa Fe.

Por su parte, el equipo limeño, dirigido por el español Javier Rabanal, viene motivado tras vencer 1-0 al Alianza Lima en el Superclásico peruano y es cuarto en el Torneo Apertura.

Tras haber perdido 3-1 con Los Chankas el pasado 8 de marzo, la U vive un buen momento con dos victorias y un empate en la liga de su país, algo que tratará de mostrar con su juego en la cancha del estadio Manuel Murillo Toro.

El club peruano viajará este lunes a Ibagué con una nómina que, posiblemente, incluya a todos los futbolistas que jugaron contra Alianza Lima.

Entre ellos figuran el portero chileno Manuel Vargas; los defensores argentinos Caín Fara y Matías di Benedetto; el volante brasileño Miguel, y los atacantes Andy Polo y Alex Varela.

La última vez que los colombianos y peruanos se enfrentaron fue en octubre de 1997, en los cuartos de final de la extinta Copa Conmebol, en un partido disputado en Lima que ganó la U por 2 a 0.

Sin embargo, en la ida de esa serie el que se impuso fue el Tolima con una victoria 1-0 en casa.