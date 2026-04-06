Deportivo La Guaira recibirá a Fluminense en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Esta es la tercera participación de Deportivo La Guaira en el torneo, en el que nunca ha superado la fase de grupos. Su balance acumulado en Libertadores es de dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas en 10 partidos.

Además, el Naranja está invicto en la liga de Venezuela, con cinco partidos ganados y el mismo número de empates, y ocupa la segunda posición con 20 puntos, a solo dos del primero.

El club venezolano apostará por jugadores como el colombiano Flabián Londoño, conocido por su movilidad y desequilibrio para atacar los espacios.

Fluminense, por su parte, fue campeón de la Libertadores 2023 y cuenta con una plantilla de alto nivel continental, incluidos los venezolanos Yeferson Soteldo y Jefferson Savarino, dos jugadores rápidos por las bandas.

También tiene a jóvenes como Hércules Pereira y Matheus Martinelli, de 25 y 24 años respectivamente. Cuenta además con John Kennedy, el quinto goleador de la liga nacional, donde Fluminense es tercero con 20 unidades -seis victorias, dos empates y dos derrotas- y está a solo cinco puntos del primer lugar.

El club brasileño presenta algunas bajas confirmadas por lesión, como los mediocampistas Gustavo Nonato y Facundo Bernal.

El partido se jugará a las 16.00 hora local (20.00 GMT) en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela y tendrá como árbitro al uruguayo José Burgos.