El colombiano Luis Suárez y el Sporting ponen a prueba a un Arsenal que se enfría

En lo que respecta a Suárez llegó esta temporada a Lisboa procedente del Almería con la misión de sustituir al sueco Viktor Gyökeres, y hasta ahora no ha defraudado, con 33 goles marcados, cinco en 'Champions'. En el cara a cara ante su predecesor, el internacional cafetero tendrá que actuar con cautela, ya que una amarilla lo dejaría fuera de la vuelta, aunque el Sporting ya ha demostrado ser capaz de marcar goles sin el colombiano.

Sin Suárez por sanción, los 'leones' vencieron al Santa Clara (4-2) en la pasada jornada de la Liga Portugal, donde son segundos, y para llegar a cuartos remontaron el 3-0 sufrido en la ida contra el Bodo/Glimt noruego con una victoria en la vuelta por 5-0, cada gol anotado por un jugador diferente.

Uno de ellos fue el uruguayo Maxi Araújo, un extremo que en Portugal tuvo que adaptarse a la posición de lateral, lo que no afectó a su participación ofensiva. Araújo es una de las fuentes de verticalidad del equipo portugués, pero este martes también tendrá la misión de impedir el avance de Bukayo Saka por la banda izquierda.

El otro flanco lo ocupa el español Iván Fresneda, ex del Valladolid, aunque el madrileño se está recuperando de una gripe y no es seguro que esté en el once del técnico Rui Borges, quien, por sanción, no podrá contar con el capitán, el danés Morten Hjulmand.

En el caso del Arsenal, en espacio de dos semanas el sueño de ganar el póker de títulos, algo que no ha logrado nadie en la historia del fútbol inglés, se ha esfumado. El Manchester City les ganó en la final de la Copa de la Liga y el Southampton, un Segunda división, les ha eliminado en los cuartos de final de la FA Cup. Los de Mikel Arteta se agarran a que eran títulos menores y que lo de verdad importante aún está en juego, pero tras seis años en blanco, el temor de que al equipo le vuelven a temblar las piernas es cada vez mayor.

La ventaja de nueve puntos respecto al City en la Premier y su favoritismo en la eliminatoria contra el Sporting de Portugal son razones para confiar en que aún es posible ganar un gran trofeo esta campaña, pero Arteta no va a poder rotar de aquí hasta final de curso y las lesiones están empezando a hacer mella en el equipo.

Para el duelo de este martes, el técnico español cuenta con las dudas de Gabriel, que se marchó tocado de la derrota contra el Southampton, Bukayo Saka y Declan Rice, que abandonaron la concentración de Inglaterra con molestias, Jurrien Timber y Leandro Trossard. Además, Piero Hincapié, Mikel Merino y Eberechi Eze son bajas seguras para el encuentro.

En las próximas dos semanas, el Arsenal se juega entrar en semifinales de la Champions -competición que nunca ha ganado- por segundo año consecutivo y dos partidos clave en la Premier, contra el Bournemouth en casa, encuentro de obligada victoria, y contra el Manchester City en el Etihad Stadium.

Sporting: Silva; Fresneda, Inácio, Quaresma, Araújo; Simões, Morita; Catamo, Trincão, Gonçalves; Suárez.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Mosquera, Calafiori; Rice, Zubimendi, Odegaard; Martinelli, Gyökeres y Saka.