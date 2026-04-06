LaLiga condena los insultos y amenazas al Sevilla tras su derrota

Un grupo de una veintena de aficionados del Sevilla se acercaron esta pasada noche al aeropuerto de San Pablo para increpar a los jugadores del equipo después de su derrota ante el Oviedo (1-0) y los insultos se repitieron a la salida de la Ciudad Deportiva del Sevilla, a la que habían acudido los jugadores para recoger sus vehículos antes de volver a sus casas. Agentes de las Policía Nacional impidieron que los gritos de protesta fueran a más.

En un comunicado, la patronal del fútbol profesional anunció que emprenderá acciones legales por lo ocurrido: “LaLiga va a proceder a denunciar los graves hechos producidos en el día de ayer en Sevilla, así como otros de los que ha tenido conocimiento, ejercitando las acciones oportunas por las vías jurisdiccionales competentes y colaborando con las autoridades y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la identificación de los responsables”.

El encuentro, disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, concluyó con victoria por 0-1 del conjunto asturiano. Con este resultado, el Sevilla encadena tres derrotas consecutivas y se sitúa en la decimoséptima posición con 31 puntos, a solo dos de los puestos de descenso. Por detrás están el Elche CF (29 puntos), el Levante UD (26) y el propio Real Oviedo (24).

Fue el primer partido del español Luis García Plaza en el banquillo sevillista tras la destitución del argentino Matías Almeyda, el pasado 23 de marzo.

"La discrepancia, la exigencia y el descontento pueden formar parte del fútbol. Las amenazas, los insultos graves, los deseos de muerte, el señalamiento personal y cualquier forma de hostigamiento o amedrantamiento, no tienen cabida ni en el deporte ni en una sociedad democrática", responde LaLiga en un comunicado.

"Quien traspasa la línea de la crítica y entra en la amenaza, la intimidación o el acoso deja de actuar como aficionado y pasa a actuar como violento. Y frente a los violentos, LaLiga actúa y actuará", concluyó el organismo.