Maxi Araújo: Vamos a mirar al Arsenal de igual a igual

"Va a ser muy difícil, pero creo que estamos preparados y en un buen momento. Va a ser una linda eliminatoria y los vamos a mirar de igual a igual", dijo Araújo en una rueda de prensa previa al encuentro de ida de cuartos de final en Lisboa.

Pese a admitir la dificultad de esta eliminatoria, que auguró que va a ser "muy larga y dura", Araújo cree que "no hay favoritos". "Ellos están muy bien, pero nosotros también", añadió.

El extremo de 26 años se ha adaptado a la posición de lateral en el Sporting y será el encargado de impedir el avance por la banda izquierda de Bukayo Saka o Noni Madueke.

"Los dos son muy buenos, de los mejores extremos del mundo, para mí es un privilegio poder enfrentarme a cualquiera de los dos. Me siento muy preparado", dijo el internacional 'charrúa'.

El Sporting y el Arsenal se enfrentan este martes en el Estadio de Alvalade de Lisboa en el partido de ida y volverán a verse las caras el día 15 en el Emirates Stadium de Londres.