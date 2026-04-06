Vincent Kompany: "Es el partido más difícil que uno puede tener en Europa"

"Cuando hablamos del Real Madrid en general, nos tenemos que preparar para jugar contra su mejor versión. Es uno de los mejores equipos de Europa, este es quizá el partido más complicado que puedes jugar fuera de casa en esta competición", apuntó sobre el encuentro, que se disputará este martes 7 de abril a partir de las 21.00 horas (19.00 GMT) en el Estadio Santiago Bernabéu, de la capital española.

"Siempre hay momentos en los que tenemos que recordar qué nos ha llevado a este punto. A veces quizá hemos fallado, pero hay que pensar si hemos podido aplicar lo que hemos aprendido. Es lo importante para mí. Es el partido más difícil que uno puede tener en Europa, pero tenemos que hacer que nuestro rendimiento refleje de qué somos capaces", remarcó.

El técnico belga, de 39 años, no entró a valorar la compatibilidad entre Mbappé y Vinicius: "Eso no me compete a mí. Los dos son increíbles, el resto depende del Real Madrid. Estos partidos son los que marcan la diferencia, no se me puede pedir que dé una solución para los problemas del Madrid".

El equipo alemán sufrió para remontar contra el Friburgo en su partido de la Bundesliga del pasado fin de semana (2-3). Kompany reconoció que espera un encuentro diferente: "Este partido va a estar influido por la táctica, pero también por los detalles. Lo que quiero es ganar, quiero que el equipo muestre de lo que es capaz y no tenga miedo".

"Creo que la mentalidad es seguir adelante y hacerlo lo mejor posible para ganar a los mejores. Tenemos que ver qué aprendimos el año pasado. Teníamos bastantes jugadores lesionados. Si analizamos a los jugadores hoy, diría que estamos en una buena posición. Tenemos que creer en ello y hacer todo lo que esté en nuestra mano", ahondó.

El equipo bávaro se entrenó en la mañana de este lunes en su ciudad deportiva, en Múnich, antes de viajar a Madrid.