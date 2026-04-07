Cancelo: "Tengo contrato con el Al-Hilal, pero siempre hay opciones de seguir en el Barça"

En la rueda de prensa previa a la ida de los cuartos de final de la Champions ante el Atlético, Cancelo ha recordado que en el fútbol "todo puede pasar" y que él quiere "continuar trabajando".

"Sé lo que quiero para la próxima temporada, pero no lo voy a decir. Mi idea es intentar seguir ayudando al Barça esta temporada y mantenerlo donde se merece. Eso es lo más importante. Mi futuro no interesa", ha zanjado

En este sentido, el portugués ha admitido que siempre hay opciones de futuro. "Tengo contrato con el Al-Hilal, pero siempre hay opciones. Vamos a ver qué pasa al final de la temporada. Al principio, cuando llegué, tenía dudas, el fútbol es así. A seguir trabajando como estoy haciéndolo y al final ya veremos" ha insistido.

En cuanto a la eliminatoria ante los colchoneros, Cancelo espera a un Atlético "muy intenso, muy agresivo" con muy buenos jugadores. "Tenemos que hacer nuestro partido, controlarlo como el último e intentar la victoria porque es una competición muy importante para nosotros", ha admitido.

Ha calificado como "muy importante" el partido de mañana, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. "Sabemos que tenemos que ir al Metropolitano a jugar porque es un campo muy complicado. Sería perfecto casi sentenciar la eliminatoria, pero tenemos que estar preparados para todo", ha precisado.

En lo personal, Cancelo ha señalado que no sabe si está al cien por cien, pero ha admitido que "con el paso de las semanas y entrenando con esta intensidad" entonces es normal que salga más su "talento".

"Intento ayudar siempre al equipo a conseguir sus metas y, por ejemplo, en el último partido todos lo hicimos muy bien. Intentamos ayudarnos siempre para conseguir la victoria", ha resumido.

Y, en este sentido, ha recordado que cree mucho en sus posibilidades: "No hay nadie en el mundo que confíe más en mí que yo. Nadie sabe lo qué pasé, solo yo. Creo mucho en mí".

Sobre algunos de los nombres propios del equipo azulgrana, Cancelo ha elogiado a Lamine Yamal -"es un jugador que marca la diferencia", ha dicho- y a Pablo Páez Gavira 'Gavi', al que ha calificado de el "alma del equipo".

También ha destacado el trabajo de su técnico actual, Hansi Flick, de quien ha comentado que ha dado "agresividad" al equipo, sin desmerecer el trabajo realizado por su predecesor, Xavi Hernández, con el que coincidió en su primera etapa en el equipo azulgrana.

"Hansi (Flick) tiene un poco más de experiencia, pero Xavi creo que será un gran entrenador también", ha opinado.