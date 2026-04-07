Ecuador contra Guatemala, en la previa al Mundial

“La selección de Ecuador enfrentará a Guatemala el próximo 7 de junio en Columbus, Estados Unidos, en su último compromiso previo al Mundial”, publicó la FEF en sus redes sociales.

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Añadió que el partido se disputará desde las 15:00 horas de Ecuador, en el estadio Scotts Miracle-Gro Field, “como parte del cierre de la planificación deportiva del equipo ante del inicio del Mundial”.

La FEF señaló que Columbus será la sede de concentración de la selección ecuatoriana desde el próximo 25 de mayo, “donde el equipo trabajará en los últimos ajustes de cara al Mundial”.

Será la segunda ocasión en que el equipo dirigido por el argentino Sebastián Beccacece jugará en Columbus, pues lo hizo por primera ocasión en junio de 2001 frente a Estados Unidos, con la que empató, sin goles.

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Previo al partido contra Guatemala, la FEF espera concretar el acuerdo con otra selección para disputar penúltimo amistoso y así aprovechar la última doble fecha FIFA antes del arranque del Mundial, para que Ecuador tenga una semana de descanso después de enfrentar a Guatemala. EFE