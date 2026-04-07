El Barcelona prepara la ida con Araujo

El defensa 'charrúa', que ya se entrenó con normalidad el lunes, estará a disposición de Hansi Flick para el encuentro que este miércoles se disputará en el Spotify Camp Nou.

Sin embargo, el técnico alemán no podrá contar con los centrocampistas Frenkie de Jong y Marc Bernal, el delantero Raphael Dias 'Raphinha' y el defensa Andreas Christensen, los cuatro con problemas físicos.

Los jugadores del filial Xavi Espart, Tommy Marqués, Álvaro Cortés y Diego Kochen han completado la sesión celebrada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.