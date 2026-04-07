Fútbol Internacional
07 de abril de 2026 - 07:25

El Barcelona prepara la ida con Araujo

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Sant Joan Despí (Barcelona), 7 abr (EFE).- El Barcelona ha realizado este martes el último entrenamiento antes de recibir la visita del Atlético de Madrid en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones con la presencia del zaguero uruguayo Ronald Araujo, sustituido en el último partido por molestias musculares.

Por EFE

El defensa 'charrúa', que ya se entrenó con normalidad el lunes, estará a disposición de Hansi Flick para el encuentro que este miércoles se disputará en el Spotify Camp Nou.

Sin embargo, el técnico alemán no podrá contar con los centrocampistas Frenkie de Jong y Marc Bernal, el delantero Raphael Dias 'Raphinha' y el defensa Andreas Christensen, los cuatro con problemas físicos.

Los jugadores del filial Xavi Espart, Tommy Marqués, Álvaro Cortés y Diego Kochen han completado la sesión celebrada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.