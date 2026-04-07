El exfutbolista Joey Barton niega la agresión a un hombre por la que permanece detenido

El excentrocampista, que compareció ante el Tribunal por videoconferencia desde la prisión de Liverpool, se vio envuelto en un altercado en el que un hombre de 51 años fue trasladado en el hospital por heridas en la cara y en las costillas y tanto él como su compañero fueron detenidos.

Mientras continúan las investigaciones, ambos han sido acusados de causar lesiones graves de fora intencionada y permanecen en prisión preventiva a la espera de que se celebre el juicio el 1 de septiembre.

Barton, que se retiró del fútbol profesional en 2017, tuvo una extensa carrera como centrocampista en clubes como Manchester City, Newcastle United, Queens Park Rangers, Burnley y Rangers, y tras colgar las botas inició una etapa como entrenador en el fútbol inglés.

Recientemente, el inglés tuvo que pagar 339.000 libras (390.000 euros) a la exfutbolista y comentarista Eni Aluko por el acoso y la difamación que orquestó contra ella en redes sociales.