El técnico del Braga, en alerta ante la "contundencia" del ataque del Betis

En rueda de prensa, Vicens dijo que espera "un partido difícil contra un rival de alto nivel" y destacó la "idea colectiva clara" del equipo dirigido por Manuel Pellegrini.

El Betis tiene "mucha capacidad de ataque, mucha capacidad de desequilibrio y juega para imponerse y dominar a los rivales" mediante "velocidad y desequilibrio por las bandas y juego por dentro, con contundencia en el área rival", señaló el técnico mallorquín, quien aseveró que esto les exigirá estar "muy bien preparados".

"Sabes que si (el Betis) te domina mucho en tu campo vas a sufrir, así que tenemos que intentar que las cosas pasen lejos de nuestra portería e intentar salir a imponer nuestro juego", añadió Vicens, quien aseguró que acuden a la eliminatoria con "ambición, ganas y motivación".

Por otro lado, el capitán del Braga y exdelantero del Málaga, Ricardo Horta, anticipó "un partido igualado" contra "un equipo muy competitivo".

"Conocemos los puntos fuertes del Betis, con jugadores de calidad, pero estamos preparados para ello, hemos preparado bien el partido de mañana y vamos a dar una gran respuesta para demostrar una vez más la calidad que tenemos y el club que somos", afirmó.

El Braga se enfrenta este miércoles al Betis en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Europa, mientras que el de vuelta se disputará en La Cartuja el 16 de abril.